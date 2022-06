A Currilingua d'Aleria a Bunifazziu u 26 di ghjugnu

"Ùn si corri micca par vincia ; hè una corsa cù un tistimoniu à trasmetta. Ùn si corri micca par vincia ; hè una corsa cù chilòmitri à cumprà. Hè una corsa chì si voli fistiva, chì voli impignà u più pussìbuli d’aienti è chjamata à crescia d’un annu à l’altru ! Tutti i chilòmitri una parsona diffarenti devi trasmetta u tistimoniu ! Tutti i chilòmitri dèvini essa compri da una antità diffarenti !" peut-on lire sur site Parlemucorsu.com dont le collectif du même organise le 26 juin prochain cette course pour le moins originale.`Entre Aleria et Bunifazziu on courra non pas pour gagner mais en faveur de la langue corse, pour financer et réaliser des projets qui favoriseront son usage ainsi que l'expliquaient ses organisateurs récemment à Aleria