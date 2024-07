A Corte, le vendredi c’est rue piétonne !

En collaboration avec la ville de Corte, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Corse, et la Collectivité de Corse, la Fédération des commerçants de la ville a inauguré la saison des rues piétonnes ce mercredi 10 juillet, coïncidant avec le début des soldes. Le vendredi 19 juillet, le cours Paoli s'est transformé en espace réservé exclusivement aux piétons, allant du Café de France au Rex Bar. Dès 19 heures, les premières notes de musique résonnaient sur l’artère principale de la cité Paoline.



Entre le 24 et le Café Riche, le groupe Coco Pop’s a enflammé la soirée avec des reprises des plus grands tubes français et anglo-saxons des années 80-90, ainsi que des titres du répertoire insulaire revisités en mode rock. La foule, enthousiaste, chantait et dansait dans une ambiance effervescente, les verres s'entrechoquant dans une symphonie de bonne humeur. « C’est important pour nous ces soirées car elles amènent du monde non seulement de Corte mais de tout le centre Corse », explique Philippe Dominici, gérant du restaurant Le 24, « mais beaucoup de vacanciers ne s’installent pas à nos terrasses. Le contexte économique est, en effet, difficile et je comprends qu’ils ne fassent que passer un moment en s’amusant sans consommer. Mais le monde attire le monde et je pense qu’il faut continuer ».

Marc et Françoise sont vacanciers. Ils sont installés dans un camping de la ville et apprécient ces rues piétonnes : « Nous venons de Nantes et avons l’habitude de sortir en ville le soir avec la fraicheur pour flâner un peu. Ces soirées musicales sont super et nous permettent de nous amuser. C’est une excellente idée car il y a beaucoup d’ambiance ».



Certes, il y a de l’ambiance mais les soirs où il n’y a pas d’animations « les rues sont quasi vides », constate Jean-Marie Gambini, gérant du Café du Commerce. « Ces soirées sont très bien car cela fait venir du monde, mais on voit que financièrement les vacanciers ont un budget limité. Ce sont en grande majorité les locaux qui sortent lors des rues piétonnes. Je pense aussi que la catastrophe de la vallée de la Restonica a impacté la saison qui s’annonce très compliquée. Espérons que le mois d’août sera meilleur ».



Un défi pour certains commerçants

Si la grande majorité des commerçants jouent le jeu lors de ces soirées piétonnes, certains pensent déjà à ne plus ouvrir dès vendredi prochain arguant du fait que « cela représente beaucoup de fatigue pour pas grand-chose. Jusqu’à l’an passé nous tirions notre épingle du jeu, mais on voit que cette saison est très compliquée. Nous restons ouverts jusqu’à minuit et sommes contraints de payer une employée en heures supplémentaires et au bout du compte les retombées sont très minimes. Je pense que cette soirée de vendredi sera la dernière de la saison pour nous », a confié Marc Arrighi, gérant du magasin Omnisports, Le camps de base.



Même si « le concept est à revoir, mais je ne sais pas de quelle manière ont pourrait les organiser », indique André, le fait est que ces rues piétonnes sont l’occasion d’assister à de magnifiques tours de chant, de s’amuser, de danser et de partager un excellent moment de convivialité dans les bars et restaurants du cours Paoli. « On peut également faire ses achats dans les diverses boutiques en profitant de ces animations et surtout de la fraicheur de la nuit », glisse Angelica, conquise depuis toujours par les animations estivales du vendredi soir.