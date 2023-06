À Brando, la pratique du judo a franchi un … cap !

Les passages de grades et remises de ceintures sont toujours un moment important pour un club et pour ses licenciés. Et c’est un moment fort qu’ont vécu ce dimanche ceux du DC Brando et leur professeur et créatrice du club : Sylvie Giorgi Iozzia, ceinture noire 2e dan, bientôt 3e .

« Il y avait vraiment un manque en matière d’enseignement du judo dans le Cap Corse » explique-t-elle. Et l’engouement pour l’art martial japonais s’est vite décuplé au dojo d’Erbalonga. De 27 licenciés fin 2022, le club est passé à 60 au crépuscule de cette saison 2022/2023. Aux cours de judo sont venus se greffer du Taïso. « Taïso en japonais signifie préparation du corps. Cela fait partie des disciplines associées du judo. Il s’agit de préparation du corps à l’épreuve sportive, un échauffement pour les athlètes. Les séances s’adressent au tout public, tous âges, tous niveaux »





Bientôt une section adulte

Si cette saison les tatamis de la salle des fêtes d’Erbalonga (80 m²) étaient occupés par des gamins de 4 à 11 ans, à la rentrée prochaine Sylvie ouvrira une section adulte, tous niveaux et, en plus des cours, une session perfectionnement et préparation à la compétition avec la collaboration de Stéphanie Giorgi (fille de Sylvie) Coaching. Côté résultats, le DJB possède déjà en ses rangs un champion de Corse benjamin et une benjamine vice-championne de Corse.





En mai 2024, Sylvie Giorgi-Iozzia organisera aussi le 1er tournoi du club : « Ghjustra di a torra d’Erbalonga », le challenge Vidi en hommage à une ancienne judokate. « Ce tournoi, placé sous l’égide de la Ligue Corse de Judo, sera dédié aux catégories pré-poussin, poussin, benjamin en individuel, et aussi, par équipes mixtes. Faute de places à Erbalonga, il devrait se tenir sur une structure de la CAB, puisqu’il réunira près de 400 personnes». Hajime !