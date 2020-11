A Bastia les commerçants préparent leur réouverture

J-1 avant le grand jour pour les commerçants du centre-ville de Bastia.

Après près d'un mois de fermeture, ils auront le plaisir de pouvoir à nouveau accueillir leur clientèle pour les achats de Noël ce samedi 28 novembre.



En ce vendredi, les rues de Bastia reprennent vie. Dans les boutiques, des petites mains s'activent pour mettre en place les décorations de Noël et les derniers articles reçus. "J'ai hâte de retrouver mes clientes !", s'exclame Anna, propriétaire de la boutique de maquillage Melkior sur le Boulevard Paoli. Aujourd'hui c'est le grand ménage. Avec son employée elle dépoussière les étagères, accroche les guirlandes et boules. Un vrai bonheur pour cette commerçante qui avait totalement fermé la boutique durant les dernières semaines. "On a pas fait de click and collect parce que le maquillage ça s'essaie, c'est compliqué de montrer les couleurs en photo et puis pendant le confinement pas beaucoup de monde ne se maquille pas".



Pour rattraper le mois écoulé, elle a décidé de rester ouvert tous les dimanches de décembre à partir du prochain comme presque tous les commerçants du centre-ville bastiais.

Certains ont même décidé de rester ouverts jusqu'à 21 heures.





Un protocole sanitaire renforcé

Il est 10 heures. Nathalie, responsable du magasin "Jouets Club" de la rue Napoléon se creuse la tête. Comment compter le nombre de personnes qui rentre dans l'enseigne ? Elle pourra dès demain en accueillir 40 soit une personne pour 8 m2 de surface, comme le stipule le nouveau protocole sanitaire en vigueur. Durant cette période, ce sont habituellement près de 80 personnes qui circulent dans le magasin à la recherche du cadeau qui fera pétiller les yeux des enfants. "On va essayer de limiter le nombre de clients mais ça va être difficile avec deux employés pour conseiller, à la caisse et au click and collect. On n'a pas pu embaucher en renfort cette année, alors on fera au mieux. On se débrouillera...", lance-t-elle.



Sur le boulevard Paoli, la boutique Beauty Success a déjà tout mis en place pour éviter la queue devant l'enseigne. Tous les coffrets de parfums ont déjà tous été emballés pour gagner en rapidité.

Isabelle, une des conseillères de vente, sera postée à l'entrée pour enregistrer les commandes des clients pendant que ses collègues les prépareront.

"On a beaucoup réfléchi à comment s'organiser pour ne pas faire perdre de temps aux clients et réussir à réguler le flux de personnes car nous pourrons accueillir seulement 10 personnes", raconte-t-elle.



Nine, propriétaire de la petite boutique de jouets Zandoli située sur la rue César Campinchi n'aura pas ce problème. Dans sa petite Caverne d'Alibaba de moins de 20 m2, elle ne pourra accueillir que 2 personnes. "Ce n'est pas grave, les gens pourront mieux observer tout ce qu'il y a. Au moins nous sommes ouverts, alors on s'adaptera."