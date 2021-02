A Bastia la suppression des entrées à la cantine crée la polémique

" Pourquoi a-t-on supprimé l’entrée du menu de nos enfants à l’heure de la cantine ?" interroge Naura Mangano-Guellil, maman d’un élève scolarisé à l’école Charpak de Toga. Depuis le 9 février dernier, les cantines scolaires de la ville de Bastia ne servent plus d’entrées aux enfants. Bien que cette suppression soit palliée par un grammage plus important et tout aussi équilibré des plats principaux, la décision a créé une polémique portée par une minorité de parents d’élèves. Un collectif portant le nom de « parents indignés et en colère » et qui regrouperait une trentaine de parents d’élèves aurait été créé pour dénoncer cette suppression et le fait que les enfants soient pressés pour manger à midi.



Pour la Mairie de Bastia, il ne s’agit pas d’une suppression mais « d’un regroupement dans un plat unique ». Le but étant de faire gagner du temps aux enfants pour respecter le nouveau protocole sanitaire tout en gardant un apport nutritionnel intact et servir des produits de qualité.