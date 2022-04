À Bastia, Transavia a ouvert sa ligne vers Rotterdam

Transavia a inauguré ce vendredi 22 avril sa nouvelle ligne Bastia-Rotterdam. Au départ de l’aéroport de Poretta, la filiale low cost du groupe Air France poursuit ainsi le développement de son offre estivale, et est la seule compagnie à opérer cette route, qui permet de rejoindre les Pays-Bas,ou à l’inverse la Corse, en mois de deux heures."Aujourd’hui, c’est notre premier vol au départ de l’aéroport de Rotterdam La Haye et à destination de Bastia Poretta. Grâce à notre réseau, nous rendons les Pays-Bas accessibles aux voyageurs en provenance ou à destination de la Corse et avec nous, les Néerlandais peuvent voyager vers cette superbe destination qu’est Bastia." a commenté le directeur général de Transavia, Marcel de Nooijer."Les efforts de développement de la desserte aérienne de la Corse de ces dernières années sur le réseau international, ne pouvaient pas durablement ignorer le marché néerlandais et son fort potentiel." a indiqué de son coté Jean Dominici, président de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Corse qui se dit "entièrement engagé aux côtés de la compagnie Transavia pour pérenniser cette ligne, la développer dans le temps et l’étendre aux autres aéroports Corses.".Transavia assurera des liaisons au départ et vers Rotterdam, à raison de 2 vols par semaine (lundi et vendredi) jusqu’au 31 octobre. Plus d’informations sur www.transavia.com