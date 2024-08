À Ajaccio, une procession inédite pour l’Assomption

C’est l’une des fêtes religieuses les plus importantes de l’année. « L’Assomption, c’est le Noël corse. Pour nous Corses, c’est Marie qui nous réunit autour d’elle pour célébrer le Seigneur », souligne ainsi l’Abbé Frédéric Constant, vicaire général du diocèse d’Ajaccio en rappelant que cette date du 15 août est d’autant plus symbolique dans la cité impériale où elle symbolise également la fête patronale de la cathédrale Santa Maria Assunta et la naissance de l’enfant le plus célèbre de la ville, Napoléon Bonaparte. Afin de célébrer comme il se doit ce moment majeur, celui qui est aussi curé de la cathédrale d’Ajaccio depuis l’été dernier a cette année souhaité mettre en place quelques changements dans les célébrations religieuses.



« Les festivités commenceront dès le 14 au soir. À 19 heures, il y aura une première messe célébrée par le cardinal Bustillo en la cathédrale. Ensuite, à partir de 20h15, il y a aura une grande procession dans la ville », indique-t-il. Une procession aux flambeaux qui bouleverse le programme habituel, le traditionnel rendez-vous étant d’ordinaire fixé au 15 août en fin de journée dans la cité impériale. Et un choix que le vicaire général justifie par plusieurs raisons.



« Nous avons voulu faire une procession de la nuit pour que la lumière puisse illuminer. Le 15 au soir, il y a le feu d’artifice, et la procession était à 17h n’avait pas le même faste. Comme les fêtes dans l’église commencent dès le 14, nous avons voulu solenniser un peu plus l’Assomption de la Vierge Marie », explique-t-il en détaillant le parcours : « Nous irons devant la Madonnuccia, place Foch, et ensuite nous prendrons tout le bord de mer et tout le cours Grandval avant de nous rendre au Casone. Et puis, depuis le haut du Casone, nous allons bénir la ville pour la première fois avec l’image de la Vierge Marie pour que ses grâces puissent combler toutes nos familles ». Invitant tous les Ajacciens et en particulier la jeunesse à venir participer à ce moment inédit, l’abbé Constant assure : « Ce sera magnifique autour de la Vierge Marie ».



Le 15 août, la messe pontificale sera comme d’ordinaire célébrée par Mgr Bustillo à partir de 10h30 en la cathédrale qui accueillera également à partir de 17h la méditation au chapelet, suivie de l’adoration eucharistique, et du salut au Saint Sacrement. « Lors de la dernière messe de la journée à 19 heures, que nous avons mis en plus cette année, nous sortirons sur le parvis pour des invocations à la Vierge Marie avec tous les Ajacciens », dévoile encore l’abbé Constant en glissant : « Nous allons essayer de rendre cette fête de la Sainte Marie encore plus belle que d’habitude ».