A Ajaccio la tension monte...

Depuis 18h30, des manifestants se sont rassemblés à proximité de la préfecture de Corse. Le rassemblement s’est dans un premier temps déroulé dans le calme avant de laisser place, aux alentours de 20h, à des violences à l’encontre des forces de l’ordre positionnées à l’intérieur et aux abords de la préfecture.



Les heurts se sont déroulés à l’angle du cour Napoléon et de la place du Diamant. Les forces de l’ordre ont subi des jets de projectiles incessants (cocktails molotov, pierres, bombes artisanales) ce qui les a contraint à utiliser des gaz lacrymogènes et des grenades de désencerclement pour assurer leur protection.



En parallèle, la maison d'arrêt a été prise pour cible avec des projectiles et des cocktails molotov.



Les affrontements se poursuivent à cette heure.



A 21h30, on dénombre 3 blessés parmi les manifestants dont un journaliste du média TF1, blessé à la jambe. Le préfet de Corse du Sud rappelle son attachement à la liberté pour la presse de couvrir les manifestations et apporte son soutien au journaliste et à sa rédaction.



Après les évènements d’hier et ceux en cours ce soir, le préfet de Corse du Sud condamne les violences envers les forces de l’ordre. Elles ne sont en aucun cas une réponse au drame qui a touché Yvan Colonna et ses proches. Il appelle à l’apaisement et au dialogue afin d’éviter toute nouvelle victime.