À Afa et à la Parata, un printemps tourné vers les étoiles

C’est un voyage exceptionnel au cœur du cosmos qui s’annonce en ce printemps 2025, sous l’impulsion d’Alexis Giacomoni, médiateur scientifique de l’association « Horizon Astronomie ». Deux rendez-vous distincts mais complémentaires sont proposés à tous ceux qui souhaitent mieux connaître et comprendre le ciel au-dessus de la Corse.



Le premier temps fort aura lieu à la médiathèque d’Afa, le vendredi 18 avril à 14 heures, avec une conférence interactive baptisée « Le système solaire sous un autre jour ». Dès l’âge de 8 ans, les jeunes participants et leurs parents pourront revisiter leurs connaissances sur notre environnement spatial à travers une présentation richement illustrée. « On se limite trop souvent à une vision simplifiée : une étoile entourée de huit planètes. Or notre système solaire est unique et fascinant. On peut y observer des phénomènes extraordinaires comme les aurores sur Saturne ou encore des journées interminables de plusieurs mois sur Mercure », précise Alexis Giacomoni. En explorant jusqu’au lointain nuage de Oort, le public découvrira anecdotes et secrets méconnus des confins du système solaire.



Dans un second temps, plusieurs « veillées aux étoiles » seront organisées sur le Grand Site de la Parata. Organisées en partenariat avec l’Office de tourisme d’Ajaccio, ces soirées seront consacrées à l’observation directe du ciel au télescope. Guidés par Alexis Giacomoni, les participants pourront contempler les constellations du moment, découvrir les mystères des galaxies lointaines, admirer nébuleuses et amas d’étoiles, et même suivre en temps réel les planètes comme Mars ou Jupiter, ou encore des comètes éphémères. Certaines observations seront même connectées : grâce à des instruments équipés, smartphones et tablettes pourront suivre et immortaliser ces explorations célestes en direct.



Une belle opportunité pour mieux comprendre l’univers, accessible à tous les curieux du ciel.