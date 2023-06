5e Challenge Claude-Papi : L'Olympique de Marseille succède aux Girondins de Bordeaux

Au terme de cette première partie du tournoi, l'OM et la JSA (poule A) l'USC Corte et Bordeaux (poule B) Nantes et Monaco (poule C) et enfin Montpellier et Cagliari (poule D) accédaient aux quarts de finale.

A ce stade du tournoi, Marseille disposait de Corte 3 à 0. Nantes, vainqueur en 2018 et 2019, éliminait Cagliari, le lauréat de la première édition, 1-0. Marque identique au bénéfice de Montpellier face à Monaco. Le dernier ticket pour les demies revenait à Bordeaux qui disposait de la JSA 2 à 0.





Dans le dernier carré, l'OM éliminait, non sans mal, Nantes 1-0. Bordeaux et Montpellier ne pouvant se départager dans le temps réglementaire il fallait en passer par les tirs au but. Bordeaux, plus efficace, sortait Montpellier.

La finale pour la troisième place revenait à Montpellier qui battait Nantes 2 buts à 1.





Quant à la grande finale, entre Bordeaux et Marseille jouée en deux périodes de quinze minutes, elle voyait l'OM l'emporter sur le tenant du titre bordelais sur le score de 2 buts à 0





Palmarès individuel

Meilleur joueur : Samy Bedja (OM)

Meilleur buteur : Hugo Serra (OM)

Meilleur gardie n: Ayoub Chelgu (Bordeaux)

La remise des prix qui s'est déroulée au complexe sportif du Pruneddu en présence du maire Jean-Christophe Angelini a permis de baisser le rideau sur cette belle édition 2023 du Challenge Claude-Papi