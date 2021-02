21e Tour de Corse Historique : l'édition 2021 se précise

GAP le Mercredi 17 Février 2021 à 12:29

De l'avis même des spécialistes, le 20e Tour de Corse Historique a été une très belle édition avec de très beaux vainqueurs dans l'ensemble des catégories que ce soit en VHC ou en VHRS. Un peu plus de trois mois après le podium final sur la Marine de Porto-Vecchio, la 21e édition est plus qu'avancée dans la mesure où l'équipe d'organisation a, déjà, une idée "plus que précise" de ce que sera le parcours 2021.