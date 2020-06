20 ans après, l'eau rejaillit au couvent de Marcassu

"J’ai été invité pour célébrer Marie, mère de l’église qui est une nouvelle fête liturgique qui tombe chaque année juste après les fêtes de Pentecôte. Mais le premier motif à l’occasion de la vierge, était la bénédiction de cette source qui coule à nouveau. Ce qui est une bonne nouvelle pour le couvent et la commune".

Un office qui fait partie des premières messes post déconfinement.



Durant plusieurs années, l'eau ne s'est plus écoulée à Marcassu. Une perte due certainement à des canalisations trop vétustes faites en tuiles emboîtées, et d'un passage abîmé au niveau de la route.

Il y a deux ans, Marie-France et Jean-Baptiste Guidicelli, propriétaires du terrain d'où jaillit la source, ont décidé de restaurer ces canalisations jusqu'au couvent et de rendre son chemin à cette eau. Une action à laquelle de nombreuses personnes d'I Catari et Lavatoghju ont participé.

" Cette source est dans la propriété de la famille de Paul-Ours Suzzoni de Lavatoghju qui était mon grand-père. C'est son grand-père qui, à un moment donné, a fait en sorte que le couvent puisse être alimenté en eau. Ainsi, il avait donc été décidé le captage de cette source que l'on appelle " u Cistarninu di i frati", explique Jean-Baptiste Guidicelli.





Cette fameuse canalisation, très ancienne, traversait durant des siècles, plusieurs propriétés et alimentait deux petites fontaines où un certain nombre d’animaux pouvaient s'abreuver, puis traversait ce qui est aujourd'hui la route, avant de couler à la fontaine du couvent.

Mais avec les années, l'eau s'est perdue en chemin.

" Il y a deux ans, nous avons décidé de réhabiliter cette fontaine, au départ de chez moi. J'ai fait venir une mini pelle pour faire une tranchée de 60 mètres de long et 1,20 mètre de profondeur pour restaurer la canalisation. Nous l'avons changée par un tuyau de 50 cm de diamètre ce qui a permis d'alimenter de nouveau les deux " pile" voisines. Mais en arrivant sur la route, c'est là que la traversée a posé problème. Il y a plusieurs années, des travaux ont endommagé les canalisations d’origine". Après quelques courriers aux municipalités de Lavatoghju et I Catari, le problème a été résolu. "Aujourd’hui nous avons réussi. Et ce, grâce à la volonté de tous".



Dominique Andreani, maire d'I Catari tient à remercier toutes les personnes qui ont participé au nettoyage du bassin, l’entreprise Paul Guidicelli et son cousin Paul pour le travail accompli pour le retour de l'eau, les services de la route de la CDC, Mr Rocca Serra de Kyrnolia et l’entreprise Susini pour le prêt du matériel pour les travaux.

À l'occasion du lundi de pentecôte, l'évêque de Corse Monseigneur Olivier de Germay a été invité à célébrer, aux côtés des prêtres, diacres et religieux de Balagne, l'office au couvent de Marcassu d'I Catari afin de renouveler les vœux de cinq religieuses mais également bénir le retour de l'eau à la fontaine des jardins.