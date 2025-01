​Ligue 2. On n’arrête plus l’AC Ajaccio !

Clermont Foot – AC Ajaccio 0-1



Stade Gabriel Montpied

Arbitre : Me Mickaël Leleu

Buts : Santelli (75e) pour l’ACA

Avertissements : Strata (36e), Santelli (85e) pour l’ACA

Expulsion : Mwimba (63e) pour Clermont



Clermont Foot

Ndiaye, Konaté, Mwimba, Da Silva, Diallo, Gastien, Magnin (Diagouraga, 9e puis Mbahia, 67e), Douane (Armougom, 77e), Diaby (Diop, 77e), Keita, Bassaoumina (Diedhiou, 77e), entraineur : Laurent Battles



AC Ajaccio

Sollacaro, Strata, Bamba, Huard, Vidal, Kouassi, Anziani, Jabol, Barreto, Soumano (Chegra, 89e), Kanté (Santelli, 72e), entraineur : Thierry Debès

Pour ce deuxième déplacement consécutif de l’ACA et cette 21e journée de Ligue 2, Titi Debès avait choisi de reconduire le même onze de départ qu’à Rodez, celui qui avait réussi à briser la malédiction après 14 mois sans victoire à l’extérieur. Avec donc un dispositif à trois défenseurs axiaux, Bamba, Huard et Vidal, qui avait parfaitement fonctionné en terre ruthénoise.



Après un premier round d’observation, l’AC Ajaccio se créait une première occasion par Kanté, mais Ndiaye, le portier clermontois, détournait en corner le tir bien placé de l’attaquant ajaccien (29e). Dans la foulée, Jabol transperçait le milieu de terrain avant d’offrir un caviar à Soumano, mais l’attaquant ajaccien butait, lui aussi, sur Ndiaye (32e). Les locaux réagissaient par Gastien, mais la frappe du joueur clermontois était également détournée en corner par Sollacaro (38e). Mais alors que Diaby échappait à la sanction suprême après une vilaine faute sur Kouassi, les deux équipes regagnaient les vestiaires sur un score nul et vierge.



Clermont logiquement réduit à dix

Dès le début de la seconde mi-temps, les Ajacciens se montraient dangereux par l’intermédiaire de Soumano (47e), mais les Clermontois allaient se créer la meilleure occasion. Sur un centre de Konaté, le ballon, dévié par Huard, arrivait sur le pied droit de Bassouamina, mais, au prix d’un sauvetage miraculeux, Vidal, sur sa ligne, détournait la reprise de l’attaquant clermontois sur son poteau (55e) ! Le match devenait plus heurté, et Mwimba, le joueur de Clermont, était alors logiquement expulsé après un attentat sur Soumano (65e). Puis, sur un débordement, Kouassi, bousculé par Keita, obtenait un penalty mérité (74e). Santelli se chargeait, avec sang-froid, d’ouvrir la marque pour les Ajacciens ! L’ACA se contentait ensuite de défendre son résultat, même si Jabol aurait pu alourdir la marque en fin de match (90e).



Grâce à ce succès, l’ACA remonte à la 13e place du classement avec 24 points, avant de recevoir Guingamp samedi prochain au stade Michel Moretti.