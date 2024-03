​Ligue 2 – L’AC Ajaccio craque à Angers (1-3)

Angers-AC Ajaccio : 3-1 (1-1)

Olivier Pantaloni avait annoncé en conférence de presse d’avant match, son ambition d’aller chercher un résultat à Angers, chez le dauphin de Ligue 2. Une volonté affichée dès la composition des équipes avec un trio d’attaquants composé d’Ibayi dans l’axe et Touré et Soumano sur les ailes. Touzghar, le meilleur buteur acéiste faisant les frais des choix du coach rouge et blanc.

C’est d’ailleurs Touré qui se mettait le premier en évidence sur un bon ballon de Sakhi mais trop excentré la reprise de l’attaquant ajaccien n’inquiétait pas le portier angevin (5e). Dans la foulée, El Melali esseulé dans la surface ajaccienne reprenait de la tête un centre angevin mais ne trouvait finalement pas non plus le cadre (6e).

Les deux équipes affichaient clairement leurs intentions dans ce début de match au rythme particulièrement élevé. Angers, qui restait sur 3 revers consécutifs, montrait un tout autre visage, que lors de ces dernières performances. Peu après, sur une mauvaise touche, ce sont les Ajacciens qui allaient se montrer dangereux : Ibayi récupérait le ballon aux 25 mètres excentré côté droit et tentait une reprise de volée immédiate, juste au-dessus de la transversale angevine ! (15e). Puis, après un bon décalage, Capelle, pied gauche, tentait sa chance mais le ballon passait à côté des cages ajacciennes. Peu à peu, Angers installait sa domination dans le camp acéiste. Et sur un ballon en cloche à destination de Diony, Vidal, en retard commettait l’irréparable en fauchant l’attaquant angevin, un penalty que se chargeait de transformer Adbelli (28e). Dans la foulée sur un centre de Lefort, Diony prenait le meilleur de la tête sur les défenseurs ajacciens mais Mathieu Michel repoussait la tentative angevine (30e).





Ibayi égalise pour l’ACA



L’ACA était au bord du KO. Sakhi récupérait tout de même un bon ballon aux 30 mètres mais oubliait Soumano, seul sur son côté gauche et tentait plutôt un lob, mais sans véritable conviction (35e). Sur l’action suivante, après un festival de Jabol, Touré alertait Ibayi côté droit, qui trompait Fofana, d’une frappe croisée puissante (38e). Après une demie heure difficile, l’ACA revenait dans la partie au meilleur moment.



Au retour des vestiaires, Jabol pied gauche tentait sa chance aux 20 mètres, mais la frappe à ras de terre du milieu de terrain ajaccien était repoussée par Fofana (49e). Sakhi puis Soumano après de bonnes combinaisons manquaient de précisions aux abords du but angevin (51e) et (55e). L’ACA mettait la pression. Sur le corner, la tête de Touré était repoussée de justesse par Fofana (56e) ! Après un début de seconde période animé, le jeu devenait alors plus haché et le rythme baissait alors considérablement. Et alors, que l’on pensait s’acheminer vers un match nul, le latéral droit angevin centrait pour Lepaul, à peine entré en jeu, qui d’une tête décroisée, trouvait la lucarne opposée de Mathieu Michel (88e). Dans la foulée, sur un centre de Lepaul, c'est Diony qui sonnait finalement le glas des espoirs ajacciens (90e+4). L'ACA tentera de relever la tête samedi prochain à Timizzolu face à Annecy.