​Ligue 2 – L’AC Ajaccio ambitieux face à Concarneau

L’AC Ajaccio est sur dynamique extrêmement positive depuis plusieurs rencontres. Après sa 3e victoire consécutive à domicile samedi face à Pau (2-0), les Ajacciens ont confirmé leur net renouveau pour la plus grande satisfaction d’Olivier Pantaloni, le coach : « Cela a été un travail quotidien pour remettre le groupe dans le bon chemin, pour être plus rigoureux notamment sur le plan défensif. Après, je pense qu’offensivement, il y a une nette amélioration. Je pense qu’il nous manque quand même un peu de qualité technique pour finir nos actions. Il faut continuer en ce sens pour ne pas sombrer dans une mauvaise série qui nous plonge dans le doute. Aujourd’hui, j’ai le sentiment, en voyant les dernières rencontres que les joueurs ont pris pleinement conscience de ce qu’il fallait faire sur un terrain en Ligue 2 pour être plus performant ».

Malgré la bonne série et la remontée au classement, l’entraineur acéiste estime « qu’il est toujours possible de mieux faire même dans le domaine défensif. C’est un travail quotidien qui va nous permettre de toujours mieux faire. Après, des erreurs, il y en aura toujours, c’est le football. Il y a des adversaires qui vont nous poser des problèmes. Sur le plan offensif, il faut répéter nos schémas de jeu, nos déplacements mais aussi l’application au niveau technique et arriver à faire ce que le staff attend d’eux. La concurrence dans une groupe est saine et tire tout le monde vers le haut. Chaque joueur doit donner le meilleur de lui-même pour gagner sa place et que je pense que c’est stimulant pour tout le monde ».

Un groupe qui entame un déplacement ce samedi à Lorient face à l’équipe de Concarneau, 14e au classement et qui alterne le bon et le moins bon dans ce rude championnat de Ligue 2. Olivier Pantaloni s’attend à un match difficile face à une équipe « pas seulement valeureuse mais qui joue également très bien au ballon, qui aime la possession et qui est techniquement très à l’aise. Il va falloir être ultra rigoureux et ne pas imaginer que ce sera facile parce que c’est un promu. C’est une région de football où il y a beaucoup de footballeurs de qualité et qui aime le beau jeu tout en ayant du tempérament. Il ne faudra pas y aller la fleur au fusil ».

Un match que devrait débuter en tant que titulaire François-Joseph Sollacaro, comme la semaine dernière face à Pau, en l’absence de Mathieu Michel : « Nous sommes sur une bonne série, il faut poursuivre cette dynamique. Nous avons envie de ramener quelque chose là-bas et essayer de grapiller des points. Il faut garder notre ligne de conduite et être solide défensivement ».

Hormis Bayala, Benhaim, Campanini et Michel sont donc out pour ce match, mais Olivier Pantaloni disposera d'un groupe toujours étoffé dans l'espoir de ramer un point positif de Bretagne.

Sollacaro, Quilichini, Avinel, Chanot, Youssouf, Quemper, Vidal, Strata, Mangani, Marchetti, Jabol-Folcarelli, Bammou, Barreto, Jacob, Touzghar, Touré, Soumano, Everson