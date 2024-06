​L’Euro 2024 booste la fréquentation des bars ajacciens

« Il arrive quand l’été ? ». Cette question taraude les Ajacciens, mais aussi les nombreux touristes déjà arrivés dans la cité impériale, après quelques jours de météo capricieuse, entre sirocco saharien, amenant son lot de particules fines et son ciel nuageux, et orages et coups de vent à répétition, refroidissant l’air ambiant à la tombée de la nuit. Terrasses clairsemées, kway de sortie, et soirées festives en extérieur ou en paillotes raréfiées, l’été peine à s’installer dans la région ajaccienne. Une situation qui ne devrait pas perdurer puisque l’été météorologique et climatique devrait enfin définitivement s’installer ces prochains jours.



Des audiences TV records pour les matchs des Bleus



En attendant, certains bars du centre-ville ont misé sur un allié de circonstances, l’Euro 2024, pour booster leur fréquentation. La compétition de football a, en effet, débuté, le 14 juin dernier et se déroulera jusqu’au 14 juillet prochain. Un évènement mondial très suivi dans le monde entier. Preuve en est l’audience du premier match des Bleus, face à l’Autriche (1-0), qui a rassemblé plus de 11 millions de téléspectateurs, tout comme la 2e rencontre face aux Pays-Bas (0-0). Les plus grosses audiences de l’année à la télévision. Pas étonnant dès lors que les gérants des établissements du centre-ville ajaccien aient sorti leurs plus grands et beaux écrans LED pour suivre la compétition.



Avec au moins trois matchs au programme chaque jour, à 15h, 18h et 21 heures, la programmation a permis, à certains d’entre eux, de tirer leur épingle du jeu, alors même que la météo s’annonçait capricieuse, comme par exemple la Brasserie Chiara, situé aux alentours de la place Diamant : "Nous diffusons tous les matchs, tous les après-midi et tous les soirs. Cela nous permet d’augmenter sensiblement notre chiffre d’affaires, surtout qu’avec les travaux de la place Diamant, il y a peu de monde, notamment l’après-midi. Clairement, c’est un plus pour notre établissement et nous ne regrettons pas du tout d’avoir installé un écran géant sur notre terrasse. Il y a autant de touristes que de locaux, et cela permet d'échanger avec des supporters de tous horizons dans une ambiance festive" explique Pierre-Nicolas Beretti, le gérant.



Même son de cloche du côté d’Antoine Orizoli, le gérant du Café Latin, rue Fesch, qui a fait les choses en grand avec 3 écrans géants installés dans l’établissement : "C'est vrai que cela amène de l'animation, surtout sur les matchs de 18 heures, à l'heure de l'apéro avec la présence de nombreux supporters allemands notamment. Nous faisons également le plein pour les matchs de l'équipe de France, qui attirent vraiment beaucoup de monde. Il y avait moins d'engouement pour les matchs de 21 heures, peut-être en raison des températures, un peu fraîches pour la saison. Je pense qu'il y aura encore plus de monde lors des matchs à élimination directe".



« Un moment convivial entre amis »



Alors que les phases de poule se terminent en fin de semaine, les matchs à enjeux et donc à élimination directe devraient, en effet, attirer de plus en plus de monde dans les bars ajacciens d’autant que la météo va devenir de plus en plus agréable le soir venu.

Pour Emmanuel, fervent supporter de la Squadra Azzurra, « il est impensable de rester à la maison pour voir ces matchs. C’est beaucoup plus convivial de regarder ces matchs entre amis. On se boit des coups, on rigole et on se ‘’macagna’’ même entre supporters des deux camps. C’est un moment agréable à passer ensemble. Après, on ne peut évidemment pas faire cela tous les soirs, car mine de rien, cela représente un budget, mais 2 à 3 fois par semaine, nous prenons l’apéro ou mangeons un morceau devant un match intéressant ».



Nul doute que les prochains matchs devraient encore permettre aux établissements ajacciens de booster leur fréquentation jusqu’au 14 juillet. Une aubaine en ce contexte économique morose.