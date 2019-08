​L’ACA solide et réaliste s’impose à Châteauroux (1-0)

Encore une victoire la deuxième de la saison pour l’ACA et la confirmation sans doute que cette équipe est capable de jouer un rôle intéressant dans ce championnat. Réaliste, même s’il aurait pu tuer le match, l’ACA a su développer un jeu intéressant et s’impose finalement en toute logique.



Après son turn-over face à Valenciennes, Olivier Pantaloni retrouve son équipe type où seul Huard est remplacé par Lukulu. Face au 4-1-4-1 castelroussin, l’ACA va, d’entrée, prendre le jeu à son compte. Une équipe ajaccienne nettement à son avantage au cours du premier acte. Et conformément aux sorties précédentes, cela va rapidement payer. Zady allume la première banderille (5e) mais c’est Courtet qui ouvre le score mettant à profit un ballon perdu par l’adversaire plein axe et une passe de Cavalli (9e). Un but qui fait mal aux locaux, malheureusement et avec encore deux belles situations de Bayala et encore ce diable de Courtet, les « rouge et blanc » n’en profitent pas. Solides, et toujours soucieux de jouer, les hommes de Pantaloni font l’essentiel du jeu face à un adversaire dans ses petits souliers. Pourtant, sur un coup de pied arrêté, Leroy sort une parade énorme sur une tête de Jung. À la tombée du ballon, Alhadur manque le cadre face au but grand ouvert (24e). Plus de peur que de mal pour des Ajacciens qui maîtrisent toujours la situation. Côté Castelroussin, seul Cordoval se montre dangereux. À la pause, le score est logique pour des Acéistes opportunistes et à leur avantage.



Leroy sort le grand jeu

Au retour des vestiaires, l’ACA manque de peu le break sur un déboulé de Zady (50e) mais si les visiteurs restent en tête, le jeu s’équilibre peu à peu. Les locaux s’efforcent de prendre le match à leur compte, en face, le ballon circule plutôt bien et l’on procède en contre. Sur l’un d’entre eux, le ballon est un poil trop pour Courtet (57e). Le scénario va tourner en faveur des Corses à l’heure de jeu avec un tampon d’Alhadur sur Laçi sanctionné d’un carton rouge pour le défenseur castelroussin (61e). Pourtant, l’ACA frôle dans la foulée la correctionnelle sur une belle frappe de Marega mais Leroy est encore là (63e). Malgré sa supériorité numérique, l’équipe ajaccienne ne parvient pas à bien négocier les contres, elle recule, donne des signes d’inquiétudes et il faut, en fin de match, une grosse parade de Leroy pour éviter le pire sur un coup franc de Grange (85e). Finalement, M.Petit libère les « rouge et blanc » qui signent un deuxième succès consécutif à l’extérieur et occupent la 7e place du classement à trois points seulement du leader. À confirmer vendredi face au Paris FC.



Football Ligue 2 4e journée

Châteauroux-ACA

Stade Gaston Petit

Châteauroux-ACA 0-1 (0-1)

Temps doux

Bon terrain

Spectateurs : 2600 environ

Arbitre : M.Petit

But :

Courtet (9e)

Avertissements :

Leroy (57e) pour Châteauroux

Cavalli (32e) pour l’ACA

Expulsion : Alhadur (61e) pour Châteauroux

Châteauroux

Pillot- Cordoval, Sangante, M’Bone, Alhadur- Marega (Vanbaleghem 74e)- Hassan, Grange, Leroy (Diarra 57e), Raineau- Jung (Cissoko 63e)- ent : N.Usaï

ACA

Leroy- Kalulu, Choplin, Avinel, Lejeune- Coutadeur, Laçi- Bayala (El Idrissy 90+4), Cavalli (cap. Corinus 70e), Zady (Tramoni 84e)- Courtet-ent : O.Pantaloni