​Coupe de France - GFCA Volley : tout près de l’exploit face à Chaumont

GFC Ajaccio – Chaumont : 2-3

8e de finale Coupe de France



Évolution du score : 23-25, 25-22, 25-18, 21-25, 13-15

Complexe du Palatinu

800 spectateurs environ

Arbitres : Mr Alain Chouman et Frédéric Siegl



Six de départ : Ajaccio : Grosnon (libéro), Neraudau puis Serafin, Salles, Weidner puis Socié, Lacassie, Bala puis Bouallegue, Patak, entraîneur : Frédéric Ferrandez



Chaumont : Closter (libéro), Holdaway, Henno, Lietze, Polak puis Lefaivre, Pasteur puis Suihkonen, Toledo, entraîneur : Silvano Prandi



Vainqueur à Nancy au tour précédent, le GFCA Volley s’est offert une affiche de gala avec la réception de Chaumont, un cador de l’élite du Volley-Ball français pour ce 8e de finale de Coupe de France. Face à l’actuel 3e du championnat de MSL, qui restait sur 3 victoires consécutives, les Gaziers, solide leader de Ligue B, n’avaient aucune pression particulière pour cette rencontre rappelant les années fastes des années de Ligue A. Pour se donner toutes les chances de son côté, le club ajaccien avait également appelé Mgr Bustillo à la rescousse pour donner le coup d’envoi fictif du match.



Privé de Joe Worsley, son passeur capitaine, grippé, Chaumont imposait de même rapidement sa force athlétique, notamment par l’intermédiaire de Maase et Mathis Henno (3-5). Mais malgré tout, le collectif ajaccien faisait mieux que résister et prenait même les devants en milieu de set grâce à Bala, son pointu brésilien (16-15) (19-18) (22-21). Mais dans le money time, Maase et Suihkonen sur un ace renversait la vapeur et permettait aux visiteurs de remporter la première manche (25-23).



Le GFCA déchaîné dans la 3e manche



Loin de se décourager, le GFCA Volley poursuivait sur ses bonnes dispositions dès le début de la seconde manche (6-5). Très appliqués au service et à la réception malgré les coups de semonce de Mathis Henno le jeune espoir Français, les Ajacciens donnaient toujours autant de fil à retordre aux Chaumontais (9-9) (13-11) puis (20-19). Après une erreur de service des visiteurs et un ace de Lacassie, le GFCA revenait à une manche partout sur une attaque rageuse de Socié (25-22). Totalement mérité.



Les Gaziers poursuivaient d’ailleurs sur leur bonne série dans la 3e manche aux termes d’efforts intenses faisant hurler de plaisir le Palatinu, (9-8) (13-9) puis (15-10). Déchaînés et en pleine réussite, les « Rouge et Bleu » donnaient la leçon à des Chaumontais complètement dépassés et multipliant les erreurs au service (19-12) (20-13). Le GFCA prenait logiquement l’avantage (25-18) au terme d’un set impressionnant de maîtrise collective. Vexé, Chaumont entamait de manière bien plus agressive le 4e set avec la ferme intention de revenir rapidement dans la rencontre (0-4) (8-12) (12-16) puis (16-19). En costauds, les visiteurs démontraient toute leur valeur, celle d’une équipe disputant la Ligue des champions, au niveau européen, pour revenir dans la partie (25-21). Et de conclure au tie-break au terme d’un set au suspense insoutenable (13-15).