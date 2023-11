​Ajaccio : suppression de la navette à Bodiccione, le STC rentre les bus

Depuis la mise en service du nouvel hôpital d’Ajaccio, il y a près d’un an, la ligne 4 des bus ajacciens « Muvistrada » avait été modifiée. Avec comme conséquence, la suppression du passage dans le quartier de Bodiccione. Suite à la montée au créneau de plusieurs associations de quartier, une navette avait été mise en place des Cannes à Bodiccione pour pallier à ce désagrément. Une navette qui aurait été supprimée, sans avertir ni les représentants du personnel ni les usagers selon Cédric Faure et Sébastien Cerati, délégués du personnel STC : « Nous avons été mis sur le fait accompli. Ni les représentants du personnel ni les usagers n’ont été informés de la suppression de cette navette il y a 15 jours maintenant. Je rappelle que les usagers de cette ligne sont essentiellement des personnes âgées. La Direction a failli à ses obligations, personne n’a été averti de cet arrêt. C’est incompréhensible. Pour nous, la ligne doit être maintenue ».



Dans l’attente d’une clarification de la SPL Muvitarra et de la CAPA

En signe de protestation, les chauffeurs de bus STC (Syndicat des Travailleurs Corses) ont donc entré les bus au dépôt du Vazzio dès 17h. Si dans un premier temps, ceux de la CGT avaient pris le même chemin, ces derniers ont repris le travail normalement selon le représentant du STC : « Aujourd’hui, nous rentrons les bus en signe de protestation. Maintenant, nous attendons une clarification de la Direction de la SPL Muvitarra et de la CAPA concernant cette décision. Nous ne voulons pas prendre en otage la population, mais nous voulons, au contraire, protester contre cette décision pour le bien-être des usagers du quartier de Bodiccione, qui se plaignent depuis plusieurs jours concernant l’arrêt de la navette et nous les comprennent ».



Joint par téléphone, Laurent Andarelli, le Directeur de la SPL Muvitarra n’a pas souhaité faire de commentaire particulier, estimant que « c’est la CAPA qui est décisionnaire concernant les réseaux de bus au sein de l’agglomération ajaccienne ». Plus de la moitié du réseau devrait être perturbée en cette fin d’après-midi.