​Ajaccio : deux nouveaux quartiers classés prioritaires en 2024

« Il y a des besoins importants dans ces quartiers, en particulier un manque de services publics. Il était nécessaire que le quartier des Cannes, où il y a des problèmes de drogues et d’incivilité, fasse partie de ce dispositif », se réjouit Charly Voglimacci, adjoint au maire d’Ajaccio. En effet, le périmètre du quartier prioritaire des salines a été revu et englobe désormais le quartier des Cannes, qui est sujettes à des incivilités et au trafic de drogues, comme le prouve les événements survenus en août dernier. « Nous allons pouvoir développer une véritable montée en puissance, notamment dans les services publics », ajoute Charly Voglimacci. « Par ailleurs, au sein du tissu associatif, on verra le développement de conseils citoyens. Ce sont de véritables relais entre la ville d’Ajaccio et le CAPA ».



Une nouvelle zone appelée Rocade Nord (Bodiccione, A Mandarina, Alzo di Leva)



Si les Jardins de l’Empereur sortent du dispositif, une nouvelle zone prioritaire voit également le jour et comprendra les zones d’Alzo di Leva, Bodiccione et la Mandarina. Tous ces quartiers devraient disposer de moyens financiers importants spécifiques exceptionnels, notamment dans le cadre de rénovation urbaine, financer du soutien scolaire, du périscolaire ou encore des activités en été comme en hiver dans les quartiers. Créé en 2014, le dispositif d’aide aux quartiers prioritaires avait permis d’attribuer sur dix ans près de 700 000 euros pour les Salines et les Jardins de l’Empereur. Les deux nouvelles zones pourraient obtenir près d’un million d’euros de financement.

À Ajaccio, les habitants de ces quartiers vont donc susciter une attention particulière des services de l’État, de la Ville et de la CAPA. Le nouveau contrat de Ville, qui permettra de préciser les contours des actions à enclencher dans ces quartiers devrait être signé le premier trimestre 2024 afin de permettre la création et l’instauration des futurs conseils citoyens.

Cette modification est la première depuis la loi Lamy, en 2014. Des discussions avaient été lancées au début de l’été, notamment entre élus locaux et préfets à l’égalité des chances, pour définir cette refonte de la géographie prioritaire. Le choix des quartiers répondait à deux critères identiques depuis 2014 : une taille minimale du quartier – 1 000 habitants dans une unité urbaine d’au moins 10 000 habitants – et une concentration de pauvreté.



1 362 sites recensés en France

Au total en France cent onze quartiers ont rejoint le 1er janvier 2024 la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), 40 en sortant pour un total de 1.362 sites désormais classés prioritaires en France métropolitaine, selon un décret paru ce samedi 30 décembre au journal officiel.

"Ce décret est l'aboutissement d'un processus d'échange fructueux entre les services de l'État et les élus locaux", a expliqué la secrétaire d'État chargée de la Ville, Sabrina Agresti-Roubache. Les QPV, dans lesquels vivent cinq millions d'habitants, sont censés bénéficier des dispositifs de la politique de la ville, "notamment en matière fiscale, et autour des enjeux éducatifs, d'emploi, d'insertion et de développement économique, ou social" afin de résorber les inégalités avec le reste du territoire, selon le communiqué.