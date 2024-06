​A Ajaccio, un défilé de mode 100% écologique prend d’assaut la Citadelle

L’industrie de la mode se met au vert. Ce jeudi 27 juin, à la Citadelle d’Ajaccio à 18h30, l’association Iniziativa, la plus grosse structure d’insertion professionnelle de Corse, organise un défilé placé sous le signe de l’écoresponsabilité. Cette organisation, qui gère plusieurs chantiers, dont une recyclerie de textile et un atelier de couture, a mobilisé une quinzaine de ses salariées pour créer une collection de vêtements Haute Couture. Habituellement, l’association procède à la collecte de textiles issus de dons. Ces derniers, une fois réparés ou transformés, peuvent être ensuite revendus. Dans le cadre de ce défilé, l’objectif n’est pas de commercialiser les pièces, mais de valoriser la seconde main et de lutter contre le gaspillage, comme l’explique Jordane Véron, directrice de l’association Iniziativa « Nous souhaitons lutter contre la pratique de la fast fashion, ou mode jetable, qui se définit par le fait d’acheter des marques qui produisent des vêtements très vite, en très grand nombre et à bas prix. On peut faire des choses exceptionnelles avec des textiles qui étaient destinés à la poubelle. L’idée, c’est d’interpeller le public sur la durabilité des matériaux et la seconde vie des produits. Nous mettons aussi à l’honneur le travail de nos salariées en insertion à travers un moment festif. » Ainsi, une quarantaine de pièces « essentiellement en jean, sur la thématique des années 80 » sera présentée.



Robes, chemises, pantalons, chapeaux, ombrelles : il y en aura pour tous les goûts. « On a laissé libre cours à la créativité des salariées. Certaines d’entre elles n’avaient jamais touché à une machine à coudre avant d’arriver chez nous. » précise Jordane Véron. La recyclerie de Porto-Vecchio présentera elle aussi une vingtaine de pièces, tout comme les élèves du lycée Laetitia d’Ajaccio de la section arts plastiques, qui ont travaillé tout au long de l’année autour d’un projet de mode écoresponsable.



Afin de mettre à l’honneur ces créations, une vingtaine de mannequins, âgés de 1 à 65 ans, vont fouler les pavés de la Citadelle : « Tous ont accepté de défiler sur la base du volontariat. Certains sont issus de chantiers professionnels, d’autres sont bénévoles. On a voulu créer un événement inclusif. Les tailles varient du triple XS au triple XL. », insiste Jordane Véron. D’autres défilés vont suivre, notamment dans les quartiers prioritaires, comme celui des Salines à Ajaccio, « certainement au mois de septembre. »

En dehors du textile, l’association Iniziativa souhaite mettre en lumière l’importance du recyclage : « Il vaut mieux donner vos produits à des associations plutôt que de les jeter : vous donnez une seconde vie aux objets et vous permettez à un public en difficulté de s’insérer dans la vie professionnelle. » conclut Jordane Véron.