​« 24 heures de Vignetta » : une course solidaire en faveur de l’inclusion

« Nous souhaitions organiser un évènement qui n’avait jamais été créé, et très rapidement le concept a plu et a trouvé son public » se réjouit Wandis Le Hui, fondateur et directeur de l’association « Tous pour chacun », qui milite pour la sensibilisation au handicap. Le principe de la course est simple : « Il s’agit d’une course solidaire au profit du handicap organisée dans le cadre de la Semaine Régionale du Handicap en Corse. L’objectif est de se dépasser, de se surpasser en courant pour ceux qui ne peuvent pas ».

Comment ? En vous inscrivant en solo ou en équipe, avec vos amis, familles ou en portant les couleurs de votre association ou de votre société. Chacun peut organiser sa course autour de la piste de Vignetta comme il le souhaite : 1h / 3h / 6h / 12h / 24 seul ou en relais.

Cette année près de 500 athlètes sont attendus pour participer à ce moment de convivialité et de partage, où la compétition reste secondaire comme l’explique le très engagé Wandis Le Hui, dans son combat contre l’inclusion : « Oui, il y a un classement, mais franchement, les participants qui vont courir pendant plusieurs heures ne le font pas pour remporter un titre ou quoi que ce soit. Tout le monde va participer dans la bonne humeur pour une bonne action en faveur du handicap. C’est notre 3e édition et l’évènement prend chaque année une ampleur de plus en plus importante. C’est un évènement plaisant et c’est pour cela que nous avons de plus en plus de participants chaque année ».