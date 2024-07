Zonza - Santa Lucia : Retransmission des Jeux Olympiques sur écran géant

La mairie de Zonza Santa Lucia diffusera les Jeux Olympiques sur écran géant au stade municipal de Santa Lucia di Portivechju lors de trois sessions :



25 juillet à 21h00 : Rugby à 7

2 août à 21h00 : Quarts de finale de football, en hommage au club local qui monte en nationale 3.

10 août à 21h00 : Médaille d'or de basket, en hommage aux jeunes basketteurs et au BBC Sainte Lucie.



Cet événement gratuit vise à rassembler la communauté autour des valeurs sportives et de partage. Organisé par la Commission Municipale des Associations avec le soutien du Cinéma Galaxy et du Comité des Jeux Olympiques Paris 2024, il comprendra une buvette et de la petite restauration assurées par des associations locales.