Le Club de Voile de Bonifacio organise ce samedi 14 septembre sur le site incomparable de Piantarella sa journée portes ouvertes dédiée à la voile légère. Ainsi de 10 heures à 18 heures les passionnés de voile et de la grande bleue de tous les âges pourront essayer, gratuitement, différents supports de la planche au dériveur en passant par le très prisé Wingfoil. Pour de plus amples informations il est possible de contacter le Club de Voile de Bonifacio au 06 59 07 29 58 ou bien sur info@ecole-windsurf.com