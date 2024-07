Ville-di-Pietrabugno : Du gospel à l’opéra il n’y a qu’un pas »

Deux beaux concerts inédits et innovants vendredi à Ville di Pietrabugno et samedi à Oletta, ou quand des chanteurs de Gospel rencontrent des artistes lyriques.



L’idée est venue d’une rencontre et de l’amitié entre passionnés de musique et de chant : Maryline Leonetti, cantatrice, Antoine Maestracci, Baryton et Marie-Odile Wilson du Corsica Gospel. L’envie s'est très vite sentie de se retrouver pour partager leurs genres. Premiers concerts en ce premier week-end de juillet en l’église Ste Lucie de Ville di Pietrabugo, vendredi 5 à 21h, et en l’église St André à Oletta, samedi 6 à 21h. Les chants résonneront dans les voûtes de ces églises, créant une expérience captivante et mémorable pour tous les amateurs de musique et de spiritualité.

Au piano, pour accompagner les artistes, François Colin. Un autre concert, avant d’autres, est d’ores et déjà programmé fin juillet en l’église de Linguizetta.