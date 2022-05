Ventiseri fête le Printemps des poètes

La poésie sera à l’honneur ce samedi 21 mai à Travo à l’occasion de la 1ère édition du Printemps des poètes organisée par la mairie de Ventiseri et La Maison de la poésie et en collaboration avec la librairie FIDRIT de Travu.

Cette belle manifestation se déroulera à partir de 10h la Maison du temps libre à Travu. Le programme est riche et étoffé avec de nombreux invités interviewés tout le long de la journée par Evelyne Adam, vente et dédicaces d’ouvrages, hommage au peintre Chisa et concert de Michèle Sammarcelli.Jacques Fusina, Jacques Thiers, Patrizia Gattaceca, Alain di Meglio, JG Talamoni, Antoine Nicolaï, Domino Sammarcelli, Georges De Zerbi, Antoine Marielli, Iviu Pasquali, Petru Canon, Xavier Casanova, Dominique Piferini, Dominique Ottavi, Norbert Paganelli, Danièle Maoudj, Thibault Sciacca, Françoise Folacci, Henry Dayssol et Dominique Pietri.10h : Ouverture du Salon du livre dédié à la poésie et l’écriture poétique.10h15 : Entretien avec Norbert Paganelli, secrétaire général de La Maison de la poésie sur le thème : « Le rôle de la Maison de la poésie, ses projets et l’avenir de la poésie en langue corse ».Entretiens avec les différents auteurs sur le thème : « De l’inspiration à l’écriture en vers, en prose, en rythme, en émotion »11h30 : « La poésie et l’art oratoire en slam » avec Henry Dayssol15h : Salon du livre avec vente, expo et lectures17h : Hommage au peindre Chisa en présence de ses amis18h : Concert de Michèle Sammarcelli et ses musiciens. Présentation de son nouvel album : « Puetissimu ». Vente et dédicaces à la fin du concert.