VIDEO - A Bastia a Casa di e Scenze réouvre ses portes

Casa di e Scenze réouvre ses portes à partir du mardi 9 juin. Ce lieu inauguré le 15 février dernier en présence d’Axel Kahn a vocation à rendre accessible la science au plus grand nombre via des ressources scientifiques innovantes, pédagogiques et ludiques.

Les visiteurs sont invités à se réappropier cet espace dès le 9 juin via un format adapté aux circonstances et contraintes sanitaires.

Ainsi, la découverte se fera uniquement via visite guidée (maximum de 4 personnes par visites pour respecter les distances sanitaires dans les espaces de la Casa di e Scenze)