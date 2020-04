U2P Corse : Bernard Stalter n'est plus

"C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Bernard Stalter" annonce dans un communiqué l'U2P (Union des entreprises de proximité) de Corse.

Vice-président de l’U2P, Président de CMA France, il était aussi président de la CNAMS et président de l’Union des Entreprises de Coiffure.

Homme engagé, ardent défenseur des artisans, il se sera battu jusqu’au bout contre ce virus.

L’U2P Corse se joint à sa famille et à ses proches pour partager leur immense douleur."





A la tête de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat il avait débloqué 75 000 € pour les artisans de Haute-Corse touchés par les intempéries de Novembre 2016 à la rencontre desquels il était venu, en mai 2017, en compagnie de Jean-Charles Martinelli, président de la chambre de métiers et de l'artisanat de Corse.