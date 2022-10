U Svegliu Calvese fête les 30 ans de Per a Pace

U Svegliu Calvese s'associe au collectif Per a Pace pour fêter ses 30 ans, avec Ventu di Mare, Balagne en Transition, Emma Lab, et MusiCal. Nouvelle grande « soirée » en perspective ! Vendredi 14 octobre dès 14 heuresà Calvi, parking dit des « commerçants » en haut du Bd Wilson. Avec la venue de HK et les saltimbanks! Ainsi que du groupe corse Talcini Orchestra !