U Marcatu Paisanu revient ce dimanche 19 juin à Ajaccio

La place Jean Casili se transformera en marché des producteurs dimanche 19 juin. Considéré comme le plus grand marché de Corse, u Marcatu Paisanu arrive pour la première fois en ville, à Ajaccio, et vous donnera rendez-vous chaque mois alternativement sur la place Jean Casili en plein cœur du quartier des Salines et à l'Agora des Cannes.



U Marcatu Paisanu est une association composée d'agriculteurs producteurs, transformateurs, d'artisans locaux. Et ces derniers doivent produire, transformer et vendre eux-mêmes sur le marché. Créé en 2019, l'association compte une soixantaine d'agriculteurs et artisans, ce nombre conséquent permet de proposer une diversité de produits : fruits et légumes, confitures, farine de châtaigne, charcuteries, fromages, biscuiterie, œufs, miels...



Encourager l'économie locale en favorisant la consommation de produits et artisanats locaux, encourager l'accès à une alimentation de qualité par des circuits courts, créer un lien social, mais aussi favoriser la transmission des savoir-faire sont parmi les principes de l'association. Et sont des valeurs que partagent la Ville d'Ajaccio, heureuse d'accueillir ce rendez-vous convivial de haute qualité.