Tournoi de Football du FC Balagne les 21 et 22 décembre à Calvi

Le traditionnel tournoi de football de Noël du FC Balagne, Challenge Gilbert-Angelotti, se déroulera sur le stade Faustin-Bartoli à Calvi les 21 et 22 décembre.

Le samedi, ce tournoi sera ouvert aux catégories des U10 et U11 avec la participation des clubs de Santa-Reparata di Balagna, l'le SC Bastia, l' EF Bastia, Pieve di lota, AS Casinca, , Gallia club de Lucciana, , AS Furiani, AJ Biguglia et FC Balagne.

Le lendemain dimanche, ce sera au tour des catégories U6 à U9, suivi l'après-midi d'une rencontre du challenge Alex-Stra entre le FC Balagne et Santa-Reparata di Balagna

(Jean-Paul-Lottier)