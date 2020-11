Télévision : Jérôme Ferrari chez Augustin Trapenard

L’auteur Jérôme Ferrari était l’invité d’Augustin Trapenard, dimanche soir, dans le cadre de son émission littéraire 21 centimètres. Le présentateur de la chaine cryptée qui officie aussi sur France Inter chaque matin dans Boomerang a posté suite à cette rencontre : « Et c’est une émission que j’ai adoré faire - pleine de vie, d’esprit et de philosophie ! » Tout un programme.



Dans chaque numéro de cette émission mensuelle, Augustin Trapenard va à la rencontre des plus grands noms de la littérature mondiale qui livrent leurs coups de cœur. Il les emmène dans des lieux inattendus et riches de sens.



Si vous avez manqué cette émission captivante, elle est en replay sur myCanal.