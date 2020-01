Succès pour la Nuit de la Lecture à la Médiathèque des Cannes

La Nuit de la Lecture à la médiathèque des Cannes s'est déroulée dans une ambiance "cosy" samedi soir. Les petits, et même certains grands, ont joué le jeu de venir en pyjama et avec Doudou, ont profité de superbes comptines musicales avec l'association Atelier of Corse en toute détente sur les tatami prêtés par le service des Sports.

Les parents ont pu partager ensuite en toute tranquillité leurs coups de coeur, lire des extraits de leurs livres du moment, et Mr Alessandri et Carole Spanu membres de l'association Lire et Faire lire faisant découvrir des poèmes, des histoires mythologiques... pendant que les enfants ont fait une chasse aux livres géantes avec Johanna et Céline, occasion de moments de lecture de leurs découvertes du fond.



VL