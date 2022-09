Stonde corse ogni sabbatu in Bastia

"Ùn dumandà micca ciò chì u to paese pò fà per tè, dumanda ciò chè tū poi fà per u to paese." John Fitzgerald Kennedy



Eccu una citazione chì pò illustrà a dimarchja di Cathy Campana postu chì u so scopu hè di mette e so cumpetenze à prò di a Corsica.

Sta donna di 68 anni hà finitu quist'annu 5 anni di studii in facultà di Corti, sempre incù a menzione bè.

U so memoriu di Master nant'à l'emissione di RCFM Dite a vostra notatu 16/20 hè statu ritenutu da un editore Corsu pè esse publicatu.

Sollicitata pà approntà una tesa, Cathy hà esitatu un pocu, attirata da u piacè di a ricerca ma finalamente hà preferitu cunsacrà si à un prugettu ch'ella avia in capu dipoi parechj'anni.

Cuscente chì i locutori Corsi sò diventati minoritarii, affinchè u corsu circuli u più pussibile,s'hè decisa à prupone di rigalu stonde di lingua in immersione.

Isse stonde sò à seguità u sabbatu à 4 ore dopu meziornu in Caffè du Centre di Bastia (carrughju Miot, trà a Piazza Santu Niculau è a traversa Paoli).

À chì a si sente pò preparà è leghje una poesia, un picculu testu, personali o scritti da d'altri, cantà una canzona, trattà d'un sughjettu chì li piace, basta ch'ella sia in lingua corsa.

L'altri participanti cumentanu allora ciò chì s'hè dettu è una cunversazione nasce di manera naturale.

À chì vole acquistà o riacquistà a pratica di a so lingua, Cathy Campana è u so "Associu Lingua è Cultura Corsa" li dicenu "chiche", venite in un scontru induve vo serete ricevuti cū semplicità è gentilezza !

È cusì, cum'elli a cantanu i fratelli Vincenti, "Parleremu corsu in casa nostra"!