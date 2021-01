Sò di Vighjaneddu : le nouvel single de I Muvrini sort ce 27 janvier

Loin de l’Amazonie, de l‘Australie qui brûlent, loin des océans de détritus, et pourtant si proche, Vighjaneddu*, un petit village de Corse, et il n’est pas le seul, croule aujourd’hui sous des milliers de tonnes de déchets enfouis.

Face à nous qui jouons au renvoi des responsabilités, dans une routine qui nous détruit, la catastrophe avance.

Par la voix de Fellag, l’un de leurs plus grands humoristes et frère de grand talent, nos amis algériens disent – et c‘est devenu proverbial – : « Dans le monde entier on dit, quand un peuple coule, quand il arrive au fond, il remonte. Nous, quand on arrive au fond, on creuse ! »

En attendant, en Corse les faits sont là.

Nous croulons sous les déchets, qui pourraient être réduits par des gestes et méthodes simples, à commencer par le tri des déchets alimentaires et de jardin, et leur traitement séparé par compostage.

- Sur 9 plateformes publiques de compostage prévues, seulement 2 ont été construites, dont l’une n’est pas encore opérationnelle au Centre Corse-Corti, près de deux années après son inauguration !

- Aucune structure capable de valoriser par compostage les bio-déchets et les déchets verts n’a été réalisée à proximité des grandes agglomérations, des villes d’Ajaccio et de Bastia !

Un comble !

Pourtant, l’Ademe, opérateur majeur historique de la politique de prévention et de gestion des déchets, accompagne la nouvelle politique déchets définie par la loi d’août 2015 et celle de février 2020. Elle prône la généralisation d’ici 2023 d’un tri à la source des bio-déchets pour tous les producteurs. Elle soutient et encourage les collectivités en ce domaine. (194 millions d’Euros investis en 2016).

Nos irresponsabilités ont des conséquences inéluctables. Le « pèlerinage du frazu à gogo » à travers toute l’île, d’Ersa à Vighjaneddu, et le ballet des camions témoignent de ce gouffre : encore et encore plus de sites d’enfouissement.

D’autres en profitent pour demander des « usines magiques » et bien sûr, un incinérateur, que personne ne veut dans sa commune.

Une impasse et un sacré déni face au réchauffement climatique.

Il ne nous resterait donc plus qu’à choisir entre le mauvais et le terrible ?

On nous dit que la Corse serait au pied du mur. Alors changeons de cap !

La bonne partition est sur la table. Le parlement de Corse a établi un cadre et a donné à notre société en 2016 et 2018 la bonne perspective. C’est la stratégie vertueuse et efficace qui fonctionne partout dans le monde où on l‘applique : la stratégie « Zero Waste »

- je refuse le sac noir anonyme et irresponsable

- je trie, je réduis, je composte

- j’exige la collecte séparée et porte-à-porte

- j’exige une facture incitative qui encourage l’intelligence de tous et gratifie le geste de tri.

Ce sont les 19 com-com de Corse pour la collecte, et le Syvadec pour le traitement, qui ont en charge d’organiser la logistique, la pédagogie et le fonctionnement.

La com-com de Balagna nous donne la preuve que cela est déjà possible dans 9 communes sur 14. D’autres démarches sont initiées et elles ouvrent la bonne voie.

En Sardaigne, avec cette même partition, cette même pédagogie et une politique de contrôle des gestes citoyens, le pourcentage des déchets triés et collectés séparément, atteint le taux de 73%, réduisant ainsi le volume des déchets à enfouir.