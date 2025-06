Sisco : Spectacle de restitution de Praticalingua

C’est tout le travail de l’année de l’antenne de Sisco de Praticalingua qui sera mis en vitrine ce vendredi à 19h à la salle des fêtes de la commune.



L'antenne de Praticalingua à Sisco a ouvert en 2022 à l'initiative de Jean-Louis Constant, commerçant sur la commune de Sisco qui de par sa relation privilégiée avec la population cap corsine avait ressenti un besoin d’un rapprochement, d’une réappropriation de la langue et de la culture corse. Il s’était donc rapproché de la structure de Praticalingua à Bastia pour ouvrir une antenne dans le cap corse. Aujourd’hui, les locaux, mis à disposition par le maire Ange-Pierre Vivoni, à la salle des fêtes du village, accueillent de nombreux adhérents pour toutes sortes d’activités liées à la musique, au chant, à la danse, au théâtre, au sport ou à la cuisine. Ce vendredi ces ateliers et formations seront mis en vitrine grâce à une restitution. Et bien sûr « Ci serà da beie è dà manghja »