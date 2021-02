Shopopop ouvre son service de livraison collaborative à Sarrola-Baléone

A l’instar du covoiturage, Shopopop offre la possibilité aux Shoppers (particuliers-livreurs) de rentabiliser leurs déplacements et de compléter leurs revenus en profitant d’un trajet déjà prévu pour livrer une commande. Adeptes des pratiques collaboratives, actifs urbains, étudiants ou encore personnes recherchant un complément de revenus, près d’une centaine de Sarrolais sont déjà inscrits sur la plateforme Shopopop

Shopopop, la plateforme de livraison collaborative entre particuliers, développe son activité dans le département de la Corse du Sud. Dès ce mois-ci, l’entreprise propose de faciliter le quotidien des Sarrolais en mettant en relation des particuliers qui souhaitent se faire livrer leurs courses à domicile et une communauté de Shoppers (particuliers-livreurs) souhaitant optimiser leurs trajets quotidiens, via le drive E.Leclerc du Grand Ajaccio Baléone.

À propos de Shopopop



Fondée à Nantes en avril 2016 par Johan Ricaut et Antoine Cheul, Shopopop est une plateforme de livraison collaborative entre particuliers. Elle compte aujourd’hui plusieurs milliers d’utilisateurs, mêlant adeptes des pratiques collaboratives, actifs urbains à la recherche de nouveaux services, étudiants ou encore personnes recherchant un complément de revenus.



Aujourd’hui leader dans la livraison collaborative du drive, Shopopop travaille avec les principaux acteurs du marché en France et revendique plus de 1 003 drives et commerces partenaires à Nantes, Rennes, Lyon, Angers, Bordeaux, Saint-Nazaire, Vannes, Le Mans, Poitiers, Toulouse, Saint-Etienne, Roanne, Dijon, Clermont-Ferrand, Guérande, Saint-Gilles Croix de Vie, Avensan, Lille, Orléans, Châteauroux, Guingamp, Strasbourg, Lisieux, Reims, Valence, Gérardmer, Romans-sur-Isère, Cholet, Echirolles, Lingolsheim, Chinon, Le Pouliguen, Amiens, Redon, Hendaye, Montluçon, Chinon, Sochaux, le Havre, Cherbourg, Brest et maintenant Sarrola-Baléone.