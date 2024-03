Séance spéciale Casell'arte : « Bye bye Tibériade »

Le 24 mars, la fabbrica culturale Casell'arte propose une séance spéciale pour ouvrir sa résidence d'écriture 2024. En partenariat avec le festival Sirroco et dans le cadre du Printemps du cinéma, ​le documentaire « Bye bye Tibériade » sera diffusé, à 18 heures, au cinéma L'Alba de Corte. A l'issue de la projection, un échange entre le public et la réalisatrice Lina Soualem sera animée par Ève Tailliez.



Dans Bye bye Tibériade, Lina Soualem revient sur les traces de sa maman, la comédienne Hiam Abbass, qui, a 20 ans, a quitté son village natal palestinien pour poursuivre son rêve de devenir actrice en Europe, laissant derrière elle sa mère, sa grand-mère et ses sept sœurs. Trente ans plus tard, sa fille Lina, réalisatrice, retourne avec elle au village et interroge pour la première fois les choix audacieux de sa mère, son exil choisi et la façon dont les femmes de leur famille ont impacté leurs vies. Véritable tissage d’images du présent et d’archives familiales et historiques, Bye Bye Tibériade est un voyage à travers quatre générations de femmes palestiniennes audacieuses qui préservent leur mémoire intime et collective par la force de leurs liens, malgré l’exil, la dépossession et les déchirements.



• « Bye bye Tibériade », de Lina Soualem - Dimanche 24 mars à 18 heures

Entrée : 5 euros - Tarif Printemps du cinéma