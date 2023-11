Séance cinéma du Club Soroptimist de Bastia

Dans le cadre de la campagne contre les violences faites aux femmes, le Club Soroptimist de Bastia organise une projection au cinéma Le Régent de Bastia. A 19 heures, sera présenté, en séance spéciale, un film très à propos. En effet, "L'amour et les forêts" de Valérie Donzelli avec Virginie Efira et Melvil Poupaud, met en scène les mécanismes et la dérive de l'emprise narcissique d'un mari sur sa femme. La recette de cette séance unique permettra d'aider concrètement la structure d'accueil des femmes victimes de violences mise en place par le CIDFF (Centre d'information sur les droits des femmes et des familles) de Haute-Corse.