Santa Lucia di Porti Vechju : Sabatu, un scontru cu Jean-Louis Fabiani

Sabatu 23 nuvembri à 4 ori à u Spaziu Culturali di Santa Lucia di Porti Vechju, A Scola di Zia Peppa: l'Ecole du Partage vi pruponi un scontru cu Jean-Louis Fabiani, élèvu di Pierre Bourdieu, Direttori di Studdii à EHESS, attualmenti Prufissori à l'Universita d'Auropa Centrali di Budapest.Al dilà di i so radichi corsi, Jean-Louis Fabiani cunnosci bè a Corsica postu ch'iddu hè statu Direttori Righjunali di l'Affari Culturali di a Corsica da 1988 à 1991.Cuntrastara intornu à u so libru Sociologie de la Corse , pu blicatu in 2018 dà Les Editions de la Découverte, cu u scrittori Marc Biancarelli di quali si sà chi a so opara tratta à spissu, di i cambiamenti suciali é culturali impurtanti chi a Corsica cunosci dipoi l'annati 50.