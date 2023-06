San'Anto in Bastia : 2 lignes de bus supplémentaires à disposition toutes les 30 minutes

A l’occasion de la St Antoine ce mardi 13 juin 2023, et afin de permettre au plus grand nombre d’assister aux messes, le réseau de bus VIA BASTIA renforce ses lignes. Les usagers pourront se rendre au Couvent de St Antoine, toutes les 30 minutes en empruntant ces deux lignes :



- Ligne n°1 : Montesoru – St Antoine (Turretta) – Gare de Bastia

Départ toutes les 30 minutes de 6h00 à 21h00.



- Ligne n°5 : Palais de Justice – St Antoine (Turretta)- Cardu

Départ toutes les 30 minutes de 7h00 à 20h00.

+ 1 rotation supplémentaire : Palais de Justice – St Antoine

(Turretta) toutes les 30 minutes de 9h00 à 17h30.



Toutes les informations sont à retrouver sur viabastia.monbus.mobi ou directement en contactant la Société des Autobus Bastiais : 04 95 31 06 65.