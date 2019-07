Sainte Lucie de Tallano : deux soirées musicales exceptionnelles au rendez-vous

Les amis du couvent Saint François de Sainte Lucie de Tallano et FAS’Arte, vous proposent deux soirées musicales exceptionnelles, des œuvres de Musique de Chambre exécutées dans le cadre pour lequel elles ont été créées, des salons privés. Jean-Paul et Bénédicte Phélip, le 24 juillet, puis Laurence Quilichini, le 4 août, vous accueillent chez eux, à la Casa Polidori de Sartène. L'audience est limitée afin de garantir des conditions d’écoute idéales, propres à une soirée de musique complétée d’un dîner-buffet « baroque » en présence des musiciens.



Dates :



24 juillet : Récital viole/clavecin, par Christine Plubeau, viole et Sébastien Roué, clavecin. Le concert présentera un panorama très large du répertoire de la viole de gambe, depuis les



pièces de viola bastarda de la Renaissance (Diego Ortiz) jusqu’au pré-classicisme de Carl-Philipp Emmanuel Bach. Les pièces de viole accompagnées alterneront avec des pièces de clavecin, pour un concert représentatif des possibilités expressives de deux des instruments-roi de l’époque baroque. Les musiciens présenteront les instruments et leurs choix musicaux pendant le concert, et pourront continuer à échanger avec les participants à l’occasion du dîner-buffet qui suivra.



4 août : France & Allemagne au Siècle des Lumières.



Elisabeth Joyé, clavecin, François Fernandez et Yun Kim, violon.

Le programme proposera des œuvres majeures de musique de chambre, composée pendant la première moitié du XVIIIe, confrontant la tradition française (Jean-Philippe Rameau, Jean-Marie Leclair) et allemande (Jean-Sébastien Bach, Carl Philipp Emmanuel Bach). Vous pourrez entendre notamment les extraordinaires pièces de clavecin en concert de Rameau, des sonates en duo et trio de J.-S. Bach, et les étonnantes compositions du plus génial de ses fils, Carl-Philipp. Les musiciens présenteront les instruments et leurs choix musicaux pendant le concert, et pourront continuer à échanger avec les participants à l’occasion du dîner-buffet qui suivra.



Adresses :



24 juillet 2019 à 20 heures, 24 rue Jean Jaurès, rez de chaussée, à Sartène. 4 août 2019 à 20 heures, 24 rue Jean Jaurès, 1er étage, à Sartène



Prix, selon le placement : 40€ (30 places), 80€ (20 places) pour chacune des deux soirées. Votre réservation couvre toute la soirée, musique et dîner-buffet.



Réservation (indispensable) : de préférence, par internet, avec paiement en ligne

- https://frama.link/9kPAK2VP pour le 24 juillet,

- https://frama.link/yyz8DgRN pour le 4 août, .

- si impossibilité : par téléphone au 06 87 07 49 46, chèque à FAS’Arte, 9 cours Bonaparte, 20100 Sartène



Renseignements : fasarte18@gmail.com



Ces soirées musicales entrent dans le cadre du festival Alta Musica (http://altamusica.org) organisé par l’Association des amis du couvent Saint François à Sainte Lucie de Tallano, en Corse du Sud. L'association a pour but la mise en valeur de l'église, de son mobilier et de son orgue. Votre présence aux concerts à Sartène apportera votre appui aux amis du couvent.