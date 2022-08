Rugby : après le match Montpellier-Lyon, les remerciements de Jean-Simon Savelli

CNI publie les remerciements de Jean-Simon Savelli



Après Montpellier - Toulon et Montpellier - Stade Français c'est une nouvelle affiche de gala qui était proposée, le 19 août dernier, à Furiani avec le match qui a opposé Montpellier, champion de France titre, à Lyon vainqueur du Challenge Européen. Une confrontation de très haut niveau qui a drainé plusieurs milliers de spectateurs dans l'enceinte du stade Armand Cesari. Cela fait une semaine que les lampions de la fête se sont éteints et le président de la Ligue Corse, Jean-Simon Savelli a tenu à remercier toutes les personnes qui ont oeuvré à la réussite de cette manifestation qui s'est déroulée dans des conditions particulières après la tempête qui a endeuillé la Corse.

« Après ce bon et long week-end des 19 et 20 août sous le signe de l'ovalie, je souhaitais revenir vers vous pour vous exprimer toute ma gratitude.

Si aujourd'hui les équipes prestigieuses du Montpellier Hérault Rugby et du Lyon Olympique Universitaire, nous remercient chaleureusement pour notre accueil et l'organisation de cet évènement, que les médias reconnaissent notre travail et sont de plus en plus nombreux à venir voir nos évènements, et que les élus et les nombreuses personnalités nous félicitent et surtout s'intéressent de plus en plus au rugby corse c'est grâce aux efforts conjugués de tous les partenaires à tous les niveaux. C'est le fruit de votre action, à tous et toutes.

Je pense aux bénévoles, à nos apprentis extraordinaires et efficaces , à nos CTC et CRT toujours là, aux ramasseurs de balles...à nos élus, aux présidents de clubs, à nos joueurs et joueuses, à nos anciens du rugby qui nous ont inculqué notre passion et tellement d'autres personnes

Rien ne peut se faire sans vous, bénévoles, passionnés de notre rugby et vous nous l'avez encore montré.

Votre enthousiasme et votre action ont été fantastiques.

Merci à notre commission des sages Jean-Sylvestre et Dédé pour leurs implications, ainsi qu'à tous les élus du comité directeur.

Merci à M. Gilles Simeoni, président de l'exécutif de la CDC et à Mme la conseillère territoriale en charge du sport Mme Lauda Guidicelli, pour leurs soutiens.

Des remerciements que je tiens, également, à adresser à M. Louis Pozzo di Borgo, président de la CAB pour sa disponibilité et son aide.

Tous ces soutiens sont notre force et nous poussent à être encore meilleurs.

Organiser ce type d'évènement est un lourd travail au quotidien, je ne peux citer tout le monde, mais j'ai aussi une pensée affectueuse pour tous ceux et celles membres du comité directeur qui ont donné tellement de temps et d'énergie pour que cela soit une réussite.

A vous toutes et tous, un énorme merci.



Jean-Simon Savelli, président de la Ligue Corse de Rugby