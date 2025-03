Rugby : Save the date pour le tournoi de Bastia XV

Le club de Bastia XV organise son premier tournoi inter-entreprises le dimanche 27 avril à partir de 9 heures sur la pelouse du stade de Volpaghju .

Au programme, un grand moment de convivialité avec :

- un accueil dès 9 heures

- des minis tournois de rugby à 5 sans placages (mixte) entre partenaires

- un maxi déjeuner vers 13 heures entre passionnés avant l'après midi la demi-finale de nos seniors.

Bien entendu, ce tournoi est ouvert au plus grand nombre y compris à celles et ceux qui voudront juste regarder et participer au repas (sous réserve d'inscription). Il est important de confirmer votre participation avant le 31 mars.

Ci-joint le formulaire d'inscription pour le tournoi ou bien pour le repas ou bien encore pour les deux .