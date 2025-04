À l’occasion de la 3ᵉ Course de Côte des Agriates organisée par le Corsica Moto Club ce dimanche 27 avril 2025, la circulation sera totalement interdite de 6h à 20h sur la route reliant la Balanina à Saint-Florent.



La fermeture concerne l’axe entre l’intersection RT30–RD81, lieu-dit Cerchio, et le Col du Vezzu. Les automobilistes ne pourront pas rejoindre Saint-Florent depuis L’Île-Rousse par cette voie et devront emprunter un itinéraire de déviation via Casamozza et Ponte-Leccia.