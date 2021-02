Riforma di i cuncorsi d’insignanti (CAPES) 2022 : pè a Manca ghjiè una "doppia cundanna"

Le communiqué





Una mudifica di u svulgimentu di e prove di i cuncorsi d’insignanti in lingua corsa hè stata messa in ballu stu 25 di ghjinnaghju. In duie parolle, s’agisce di un’inversione di i cueficcienti appiecati sin’à avà à e prove di u cuncorsu : vale à dì chì a prova di francese cù un cuefficiente 8 hà da valè à parte si di u 2022 u doppiu di quella di corsu chì ricivarà un cuefficiente 4.



S’ella tocca forse un’inseme di lingue rigiunale sta mudifica, e cunseguenze nant’à a pratica di una lingua corsa in difficultà in carrughju sò pessime è ùn si ponu accittà. Ramintemu ci ch’ella hè dighjà minurata ingrentu à u so ambiu naturale a lingua corsa per via di un ricusu di ricunniscenza ufficiale da u Statu. Sin’à avà, u locu di mantenimentu di a lingua capace di tuccà più ghjente- ancù di più cà l’associ- dipoi l’anni 80 era è hè a scola publica.