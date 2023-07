Mercredi 21 juin, une délégation de l'Union Départementale FORCE OUVRIERE de Corse du sud a été reçue, à sa demande, par le Préfet de Corse, M. Amaury de Saint-Quentin.



Le syndicat FO sollicitait cette entrevue afin d'obtenir la réouverture des discussions pour la revalorisation de la prime dite "de vie chère" (Indemnité Compensatoire pour Frais de Transport - ICFT), versée aux agents de la fonction publique en Corse ainsi qu'aux personnels des organismes sociaux.



Après avoir rappelé au Préfet de Corse le contexte ayant abouti à l'obtention de l'ICFT (les longs mouvements sociaux dans l'île en 1989 et 1995), la délégation FO a précisé que dans un courrier de juin 2009, le Préfet alors en place M. S. Bouillon reconnaissait lui-même que par cette ICFT, "le gouvernement avait répondu à la demande des fonctionnaires d'une compensation financière du coût de l'insularité dans leur pouvoir d'achat, par rapport à celui des fonctionnaires en poste sur le continent..."



Ce même courrier précisait que l'ICFT serait indexée en 2010 et 2011 sur la base de l'évolution annuelle du point d'indice.



Depuis ? Rien ! Cette prime censée prendre en compte la cherté de la vie en Corse (et dont le syndicat revendique son extension aux retraités) n'a jamais été revalorisée depuis 12 ans. Ce gel de l'ICFT s'inscrit dans un contexte où les maigres annonces (uniquement 2 revalorisations du point d'indice, en 2016 et 2022) sont loin de compenser la perte du pouvoir d'achat subie dans la même période (2012/2022) avec une inflation évaluée à +15% !



La hausse d'1,5% du point d'indice en ce 1er juillet 2023 ne fera pas non plus oublier aux fonctionnaires le nouveau taux record de 7,6 % de l'inflation atteint entre janvier 2022 et mars 2023... On est loin du compte !



Comme le syndicat FO en a fait part au Préfet de Corse, un rattrapage sur le montant de l'ICFT s'impose au regard du gel de cette prime depuis 12 ans, tout comme son indexation sur l'inflation, seul vrai indicateur du pouvoir d'achat.