Rentrée literaire : Charif Majdalani en Corse

L’auteur libanais Charif Majdalani sera présent pour une rencontre avec le public au Musée de l'Alta Rocca le 15 septembre à 18h00 et une séance de dédicace à la librairie La Marge à Ajaccio le 16 septembre à 18h00.Un spécialiste libanais de l’archéologie orientale est invité dans le nord de l’Irak par un général à expertiser diverses pièces antiques qu’il soupçonne d’être liées à un important trafic d’art. À la veille d'un déferlement de violence en Irak, cette oasis occupée par l’atypique brigade du général Ghadban, entouré d’un côté par les forces kurdes et de l’autre par les djihadistes de Daech, se retrouve aux avant-postes de grands bouleversements.est l'auteur de sept romans, ainsi que de Beyrouth 2020, journal d'un effondrement qui a obtenu le Prix spécial du jury Fémina en 2020. Il rejoint cette année l’équipe des chroniqueurs du journal La Croix. Le prix Jean Giono lui a été attribué en 2015 pour son roman Villa des femmes (Seuil).Ces rencontres sont organisées par l’association Altaleghje dans le cadre de sa programmation 2021, en partenariat avec le musée de l’Alta Rocca et la librairie La Marge.Pour tous renseignements : tel 0615173355