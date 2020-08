Rentré scolaire : pour I Liceani Corsi elle doit être "sécuritaire"

Préparation de la rentrée de 2020,

Mise en place des moyens nécessaires à la sécurité sanitaire.

A la veille de la rentrée scolaire, u Cullittivu-I Liceani Corsi est resté attentif aux annonces faites par le gouvernement.Les positions de notre organisation sont restées inchangées depuis le mois de mai :Notre collectif n’est pas opposé à la rentrée 2020 mais cependant, il souhaite avoir des informations précises sur les travaux promis au mois de juin, essentiels à la sécurité de chacun.A l’heure où la Corse-Du-Sud vient d’être classée « Zone Orange » pour « Risque Modéré », les pouvoirs publiques doivent prendre en compte ce contexte difficile afin d’assurer une rentrée sécuritaire.Nous demandons aux autorités compétentes de sensibiliser les élèves sur la nécessité incontournable d’appliquer les gestes barrières dans les établissements.Nous saluons l’initiative prise par la C.D.C, d’allouer un masque par élève dans les collèges et les lycées de l’île.U Cullittivu-I Liciani Corsi firmarà attentu à l’ivuluzioni di a crisa sanitaria nant’à u tarritoriu è si mubilizarà quandu a saluta d’ognunu sarà in piriculu.U C.L.C sarà sempre à fiancu à i liciani pà chì i i so diritti sighini rispitatti à u più altu liveddu.