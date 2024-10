Renaud Dely à Bastia pour l'inauguration de la saison de Musanostra

La bibliothèque centrale de Bastia accueillera Renaud Dely, journaliste et écrivain, ce samedi à 14 h 30, pour le lancement d'une nouvelle série de rendez-vous organisée par l'association culturelle Musanostra. Avec pour motto « la littérature pour tous », l'association, active depuis plus de 15 ans, s'engage à démocratiser la lecture et à toucher toutes les catégories sociales.

Renaud Dely, connu pour ses analyses politiques et ses passions sportives, partagera son expérience avec le public insulaire. Le dialogue sera modéré par Kevin Petroni, doctorant en littérature et membre de Musanostra. La rencontre inclura une séance de questions-réponses, où Dely évoquera non seulement ses ouvrages politiques, mais également son amour pour le football et son travail dans l'univers de la bande dessinée.